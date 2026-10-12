Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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12.10.2026 11:09:00
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Idorsia hat neue Daten zu seinem Blutdruckmittel Aprocitentan vorgestellt.
Blutdrucksenkung bei zwei Patientengruppen
Die Analysen untersuchten zwei Patientengruppen: Menschen mit Fettleibigkeit und Patienten mit gleichzeitigen Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. In beiden Patientengruppen führte Aprocitentan zu einer raschen zweistelligen Senkung des Blutdrucks, wie Idorsia am Montag mitteilte. Zusätzlich zur Blutdrucksenkung zeigte das Mittel Hinweise auf einen nierenschützenden Effekt.
Aprocitentan in mehreren Märkten zugelassen
Aprocitentan ist in den USA unter dem Namen Tryvio und in der Europäischen Union, Grossbritannien, der Schweiz und Kanada unter dem Namen Jeraygo zur Behandlung von schwerem Bluthochdruck zugelassen.
Die Idorsia-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise 3,05 Prozent auf 4,33 CHF zu.
Allschwil (awp)
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