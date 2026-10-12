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Geändert am: 12.10.2026 07:14:11

Neue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen

Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte fester starten.

Der SMI hatte bereits am Freitag 1,10 Prozent auf 13'787,40 Punkte zugelegt.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich nach festerem Start ebenso höher und gingen mit Aufschlägen von 1,06 Prozent bei 19'542,69 Zählern bzw. von 1,01 Prozent bei 2'219,11 Einheiten ins Wochenende.

In der Schweiz knüpft der Swiss Market Index (SMI) voraussichtlich an diese Tendenz an und wird vorbörslich bei der IG Bank mit einem moderaten Plus gehandelt.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende waren die Bullen am deutschen Aktienmarkt am Werk.

So verzeichnete der DAX schon zum Handelsbeginn spürbare Gewinne und eroberte prompt die Tags zuvor verlorene 25'000-Punkte-Marke zurück. Im weiteren Verlauf setzte er sich von dieser ab und ging letztlich mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 25'087,27 Zählern aus dem Handel.

Nach den katastrophalen Verlusten vom Vortag endete die Woche für den deutschen Leitindex damit noch recht versöhnlich, was vor allem an der schnellen Rückkehr über die wichtige 25'000-Punkte-Marke lag. Doch „der Sprung zurück über die psychologische 25'000-Punkte-Marke sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen“, mahnte Timo Emden, Analyst beim Broker CapTrader.

Etwas Rückenwind kam von sinkenden Anleiherenditen sowie einem mässigen Anstieg bei den Ölpreisen. Diese gaben im Tagesverlauf zwischenzeitlich nach, nachdem US-Präsident Donald Trump neuerliche US-Angriffe im Iran dementierte.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten vor dem Wochenende in höhere Regionen.

Der Dow Jones tendierte kontinuierlich bergauf und legte zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 51'654,95 Punkte zu.
Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und schloss 0,64 Prozent höher bei 27'366,17 Zählern.

Profitiert haben die US-Aktienmärkte von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt sowie die bevorstehende Berichtssaison, von der sich Anleger neue Impulse für die Aktienkurse versprechen. Besonders Technologie- und KI-Aktien standen nach den jüngsten Kursschwankungen wieder verstärkt im Fokus. Belastend wirkten dagegen die weiterhin hohen Renditen amerikanischer Staatsanleihen sowie enttäuschende Daten zur Verbraucherstimmung, die auf anhaltende Sorgen über Inflation und Konjunktur hindeuten. Bei den Einzelwerten überzeugte der Krankenversicherer Humana mit positiven Nachrichten, während Telekommunikationsunternehmen wegen zunehmender Konkurrenz durch SpaceX unter Verkaufsdruck gerieten. In der kommenden Woche dürften vor allem die Quartalszahlen grosser US-Banken und neue Inflationsdaten die weitere Entwicklung an der Wall Street bestimmen.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost zeigt sich zum Wochenstart wenig Bewegung.

In Tokio wurde am Montag nicht gehandelt, am Freitag war der Nikkei 225 minimale 0,02 Prozent im Minus bei 69'030,92 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite daneben leichte 0,12 Prozent auf 3'809,08 Punkte nach.

In Hongkong rückt unterdesen der Hang Seng überschaubare 0,17 Prozent auf 24'253,70 Punkte nach vorn.

Zu Beginn der Woche verläuft der Handel an den Börsen verhalten, da in Japan feiertagsbedingt geschlossen blieb. An den Anleihemärkten markierten die Renditen in der Vorperiode Mehrjahreshochs, während sich Marktteilnehmer nun auf anstehende US-Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten sowie Einzelhandelszahlen fokussieren, um Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung wird von den Märkten für das laufende Monat gering eingepreist, während für den Dezember stärkere Anpassungen erwartet werden.

Im asiatischen Raum zeigte sich ein gemischtes Bild, insbesondere bei Technologiewerten im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen von TSMC, von denen angesichts der robusten Nachfrage nach Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungstechnologien erneut starke Rekordergebnisse erwartet werden.

Energiemarkt gaben die Ölpreise nach vorherigen Gewinnen wieder nach, nachdem sie infolge jüngster Angriffe auf Infrastruktur im Nahen Osten zeitweise zugelegt hatten. Die Notierungen für Brent und WTI verringerten sich somit wieder, blieben jedoch durch geopolitische Unwägbarkeiten geprägt. Zusätzliche Unsicherheit brachten widersprüchliche Aussagen bezüglich möglicher Energie-Waffenruhen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die von offizieller ukrainischer Seite nicht bestätigt wurden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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