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Expansion 09.10.2026 17:50:00

Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen

Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln.

Die Investitionen sollen während der sechsjährigen Amtszeit der derzeitigen Regierung erfolgen, wie die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum nach einem Treffen mit Nestlé-Chef Philipp Navratil am Freitag auf der Plattform X mitteilte.

Ursprünglich hatte Nestlé Anfang 2025 Investitionen von einer Milliarde Dollar angekündigt. Mit dem zusätzlichen Geld will der Schweizer Konzern seine Expansion in Mexiko vorantreiben. Geplant ist unter anderem ein neues Verteilzentrum in Zumpango nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

Zudem will Nestlé zwischen 2028 und 2030 die lokale Landwirtschaft stärken. Vorgesehen sind die Bereitstellung von 70'000 Kaffeepflanzen sowie die Unterstützung von 2000 Kaffeebauern im Bundesstaat Veracruz.

An der SIX ging es für die Nestlé-Aktie schliesslich um marginale 0,05 Prozent nach oben auf 76,04 Franken.

to/uh

Mexiko-Stadt/Vevey (awp)

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
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SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
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Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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