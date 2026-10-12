Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Netflix-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Netflix-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9.95 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100.503 Netflix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Netflix-Papiers auf 70.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’065.33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 606.53 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 291.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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