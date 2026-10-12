S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Philip Morris-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Philip Morris-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160.47 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62.317 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Philip Morris-Anteile wären am 09.10.2026 12’537.55 USD wert, da der Schlussstand 201.19 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25.38 Prozent.

Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 312.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch