Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Philip Morris-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Philip Morris-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Philip Morris-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160.47 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62.317 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Philip Morris-Anteile wären am 09.10.2026 12’537.55 USD wert, da der Schlussstand 201.19 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25.38 Prozent.
Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 312.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Philip Morris Inc.
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