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Verkaufsempfehlungen KW 41 12.10.2026 03:32:29

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Short 14’649.63 13.92 STVB4U
    Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
    SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
    Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
    Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
    Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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