Britische Pfund - Schweizer Franken GBP - CHF
|
28.08.2025 21:17:36
Euro, Franken, US-Dollar: Darum herrscht am Devisenmarkt wenig Bewegung
Der Euro hat am Abend seine frühen Gewinne gegenüber dem US-Dollar noch etwas ausgebaut und das Niveau gegenüber dem Franken gehalten.
In Franken kostet er 0,9366, nach 0,9365 am späten Nachmittag und 0,9331 im frühen Geschäft. Der US-Dollar steht zum Franken bei 0,8012 relativ stabil.
Beobachter begründeten die moderaten Kursgewinne des Euro mit einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die im Handelsverlauf den Euro und andere wichtige Währungen gestützt habe. Am Markt wurde auch auf das jüngste Protokoll der EZB-Zinssitzung Ende Juli verwiesen. Die meisten Vertreter der Europäischen Zentralbank schätzten demnach die Inflationsrisiken als "weitgehend ausgewogen" ein.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|GBP/CHF
|1.0832
|0.0004
|0.04
|EUR/USD
|1.1683
|0.0043
|0.37
|USD/EUR
|0.8560
|-0.0032
|-0.37
|EUR/CHF
|0.9365
|0.0032
|0.34
|JPY/CHF
|0.0055
|0.0000
|0.20
|CHF/EUR
|1.0679
|-0.0031
|-0.29
|CHF/GBP
|0.9233
|-0.0002
|-0.02
|CHF/USD
|1.2472
|0.0008
|0.06
|CHF/JPY
|183.2934
|-0.3324
|-0.18
|USD/CHF
|0.8017
|-0.0005
|-0.06
|USD/JPY
|146.9160
|-0.4260
|-0.29
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9364
|
0.34
|Türkische Lira
|
51.1986
|
0.06
|Baht
|
40.2721
|
-0.43
|Bitcoin - US Dollar
|
112201.9303
|
0.88
|Real
|
6.7459
|
-0.10
|Kuna
|
8.7885
|
0.12
|US-Dollar
|
0.8016
|
-0.08
|Zloty
|
4.5574
|
-0.29
|Euro - US Dollar
|
1.1685
|
0.39
|Ripple - US Dollar
|
2.9725
|
0.16
|Forint
|
423.8613
|
-0.17
|Bitcoin - Euro
|
96032.2858
|
0.57
|Ripple
|
0.4197
|
-0.16
|Rubel
|
100.4624
|
0.31
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX beenden Handel kaum bewegt -- US-Börsen unentschlossen -- Asiatische Indizes schliessen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig verändert, während sich der deutsche Leitindex nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnte. Der Wall Street-Handel zeigt sich ohne Schwung. Die asiatischen Aktienmärkte fanden keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
