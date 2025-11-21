Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’546 0.0%  SPI 17’227 -0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’051 -1.0%  Euro 0.9280 -0.1%  EStoxx50 5’501 -1.2%  Gold 4’037 -1.0%  Bitcoin 66’536 -4.7%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 62.1 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Dollar zieht etwas an - Das sind die Gründe
UBS AG: Neutral-Note für Novartis-Aktie
Plug Power-Aktie fällt deutlich - Wasserstoffbranche kämpft mit Gegenwind
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Novartis-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 21.11.2025 11:55:00

Dollar zieht etwas an - Das sind die Gründe

Dollar zieht etwas an - Das sind die Gründe

Der US-Dollar hat im Laufe des Freitagvormittags gegenüber dem Euro und dem Franken zugelegt. Damit erholte sich der Greenback von seiner Schwäche wieder, die er über Nacht erlitten hatte.

Aktuell wird der US-Dollar zu 0,8060 Franken gehandelt, nach 0,8040 am Morgen. Die Gemeinschaftswährung Euro kostet derweil 1,1516 Dollar. Das ist höher als im Frühgeschäft mit 1,1546. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9282 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Vortag war der Dollar im Zuge der schwachen Aktienbörsen nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten kurz etwas unter Druck geraten, konnte sich dann aber über Nacht wieder fangen. Denn nach wie vor sprechen die Zinserwartungen per Saldo zugunsten des Dollar.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Diese gingen nach den US-Arbeitsmarktdaten weiter zurück. Momentan wird laut dem FedWatch-Tool von CME eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 40 Prozent für eine weitere Zinssenkung eingepreist. Die wegen des Shutdowns lange verzögerten und am Vortag endlich veröffentlichten Zahlen für September zeigten zwar einen unerwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote. Aber das Beschäftigungswachstum hatte die Erwartungen weit übertroffen.

Allmählich beginne sich in den USA der Nebel rund um die konjunkturelle Entwicklung etwas zu lichten, meinte ein Experte. Allerdings dürfte sich das hinziehen, denn die monatlichen Jobdaten für den Oktober stehen erst für Mitte Dezember - also nach der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed - auf der Agenda. Gleichwohl glauben die Helaba-Experten: "Übermässige Konjunktursorgen scheinen derzeit zumindest nicht angebracht zu sein, auch weil die regionalen Fed-Umfragen zuletzt Verbesserungen angezeigt haben."

Derweil hat sich die Unternehmensstimmung gemessen an den Einkaufsmanagerindizes in der EU verschlechtert. Analysten wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten für November im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,5 Punkte erwartet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des leichten Rückgangs über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Krypto & Gold in einem: Was hinter dem neuen Trend-Stablecoin steckt
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris

Bildquelle: bobst / Shutterstock.com,Keystone,albertczyzewski / Shutterstock.com,istockphoto / Fotogaby
Partner-Image

Top-Rankings

Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Im dritten Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/47: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/47. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.7300 -0.7190
-0.46

Meistgelesene Nachrichten

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag höher
D-Wave-Aktie nach Kursrutsch erneut im Minus: Wichtige Frist abgelaufen

finanzen.net News

Datum Titel
11:53 USA bleiben G20 fern, EU drängt sich auf
11:50 Bundesrat lässt Elektroschrottgesetz passieren
11:49 Studie: Fast jedes zweite Auto bleibt täglich ungenutzt
11:49 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro
11:30 AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus
11:19 Chipaktien Infineon, AIXTRON und Co. von NVIDIA-Schwankungen belastet
11:14 ROUNDUP: Vier TV-Abos ab 2027 nötig: Für Fußballfans wird es wohl teuer
11:11 Ukrainische Diplomatinnen schließen Grenzänderungen aus
11:06 Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
11:03 Paramount zeigt ab Saison 2027/28 auch Finale der Champions League