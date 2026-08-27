Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’531 0.1%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’609 0.3%  Bitcoin 64’363 1.1%  Dollar 0.8043 -0.1%  Öl 90.1 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Devisen im Blick: Wenig Bewegung bei Franken, Dollar und Euro
VW-Aktie fester: Zukunftsstrategie gefordert
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Aktie im Minus: Klarheit über BioNTech-Standort bis Ende September
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

27.08.2026 21:18:36

Devisen: Wenig Bewegung vor Warsh-Rede

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat es am Donnerstagabend nur minimale Bewegungen gegeben. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh halten sich die Anleger zurück.

Der Dollar gibt zum Franken und zum Euro nur minimal nach. Der Euro kostet 1,1649 US-Dollar nach 1,1640 am Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar steht bei 0,8043 nach 0,8048. Der Euro notiert zum Franken unverändert bei 0,9369.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Nun richtet sich der Blick auf Warshs Auftritt am Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Von ihm erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation und der hohen US-Anleiherenditen weiter vorgehen will. Zuletzt hatten überraschend hohe Inflationsdaten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung etwas verstärkt.

Warsh hat sich bislang mit konkreten Aussagen zum künftigen Zinspfad zurückgehalten. Entsprechend dürfte seine Rede genau darauf abgeklopft werden, wie entschlossen die Fed gegen die Inflation vorgehen will und wie sie zugleich ihre Unabhängigkeit gegenüber der US-Regierung wahren will.

awp-robot/to

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 159.4230 0.1405
0.09

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten