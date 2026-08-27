Devisen: Wenig Bewegung vor Warsh-Rede

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat es am Donnerstagabend nur minimale Bewegungen gegeben. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh halten sich die Anleger zurück.

Der Dollar gibt zum Franken und zum Euro nur minimal nach. Der Euro kostet 1,1649 US-Dollar nach 1,1640 am Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar steht bei 0,8043 nach 0,8048. Der Euro notiert zum Franken unverändert bei 0,9369.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Nun richtet sich der Blick auf Warshs Auftritt am Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Von ihm erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die Fed angesichts der hartnäckigen Inflation und der hohen US-Anleiherenditen weiter vorgehen will. Zuletzt hatten überraschend hohe Inflationsdaten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung etwas verstärkt.

Warsh hat sich bislang mit konkreten Aussagen zum künftigen Zinspfad zurückgehalten. Entsprechend dürfte seine Rede genau darauf abgeklopft werden, wie entschlossen die Fed gegen die Inflation vorgehen will und wie sie zugleich ihre Unabhängigkeit gegenüber der US-Regierung wahren will.

awp-robot/to