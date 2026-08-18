Devisen: Weiterhin wenig Bewegung

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Zürich (awp) - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Dienstagvormittag weiter in Grenzen. Der US-Dollar kann seine leichte Erholung vom Vorabend weitgehend behaupten. Auf Konjunkturseite stehen am Nachmittag neue Zahlen zur US-Industrieproduktion im Fokus.

Am Dienstag bewegte sich der Franken zum Dollar kaum und das Währungspaar USD/CHF wurde zuletzt bei 0,8115 gehandelt. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar ebenfalls wenig verändert bei 1,1577 und bleibt damit unter der Marke von 1,16 Dollar, die er am Montag zeitweise überschritten hatte. Das Euro/Franken-Paar wird bei 0,9395 weiterhin knapp unter der Marke von 0,94 gehandelt.

Zuletzt war das Paar über die Marke von 0,94 gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit knapp einem Jahr erreicht. Laut einem Kommentar der LBBW tritt die Funktion des Frankens als sicherer Hafen derzeit etwas in den Hintergrund. Stattdessen rücke der zunehmende Zinsnachteil der Schweizer Währung gegenüber dem Euro stärker in den Fokus

Im Fokus steht weiterhin die Neubewertung der US-Zinserwartungen. Nach schwachen Arbeitsmarktdaten und moderaten Inflationszahlen ist eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September inzwischen deutlich unwahrschenilicher als noch vor wenigen Wochen. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt liegt im Markt nur noch bei rund 35 Prozent, was den Dollar tendenziell belastet. Vor 2 Wochen war es noch mehr als 50 Prozent.

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