Devisen im Blick: So steht es um Franken, Euro und Dollar

Die am Vorabend angekündigte Verschärfung der US-Sanktionen gegen den Iran verlieh der US-Währung allerdings keinen nachhaltigen zusätzlichen Schub. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten sowie das Notenbanktreffen in Jackson Hole.

Zum Franken notiert der Dollar am Dienstagmorgen bei 0,8038 nach 0,8026 am Vorabend. Auch gegenüber dem Euro legte die US-Währung leicht zu: EUR/USD fiel auf 1,1656 von 1,1662. Der Franken gab derweil zum Euro auf 0,9369 leicht nach.

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Für Unsicherheit sorgt weiterhin der Nahost-Konflikt. Die USA verschärfen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran und haben neue Sanktionen gegen mehr als 60 Organisationen, Personen und Schiffe angekündigt. Zudem droht Washington Handelspartnern Teherans mit Sekundärsanktionen. Grössere Bewegungen am Devisenmarkt lösten die Ankündigungen bislang jedoch nicht aus.

Gleichzeitig bleibt die Lage an der Strasse von Hormus angespannt, nachdem erneut ein Öltanker angegriffen wurde. Der Ölpreis hält sich vor diesem Hintergrund mit gut 92 US-Dollar je Fass Brent auf erhöhtem Niveau.

awp-robot/an

Zürich (awp)