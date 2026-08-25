Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’447 -0.1%  SPI 20’312 0.0%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’107 -0.1%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 6’448 -0.2%  Gold 4’642 -0.2%  Bitcoin 64’718 2.2%  Dollar 0.8039 0.2%  Öl 91.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie: Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag in Japan ein
Orior-Aktie: Umsatz im Halbjahr rückläufig - Prognose gesenkt
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Bitcoin klettert über 80'000 US-Dollar - Höchster Stand seit über drei Monaten
Deutschland: Destatis korrigiert BIP-Wachstum im 2. Quartal auf 0,3 Prozent
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Unsicherheit 25.08.2026 08:14:37

Devisen im Blick: So steht es um Franken, Euro und Dollar

Devisen im Blick: So steht es um Franken, Euro und Dollar

Der US-Dollar zeigt sich am Dienstagmorgen etwas fester.

Die am Vorabend angekündigte Verschärfung der US-Sanktionen gegen den Iran verlieh der US-Währung allerdings keinen nachhaltigen zusätzlichen Schub. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten sowie das Notenbanktreffen in Jackson Hole.

Zum Franken notiert der Dollar am Dienstagmorgen bei 0,8038 nach 0,8026 am Vorabend. Auch gegenüber dem Euro legte die US-Währung leicht zu: EUR/USD fiel auf 1,1656 von 1,1662. Der Franken gab derweil zum Euro auf 0,9369 leicht nach.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Für Unsicherheit sorgt weiterhin der Nahost-Konflikt. Die USA verschärfen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran und haben neue Sanktionen gegen mehr als 60 Organisationen, Personen und Schiffe angekündigt. Zudem droht Washington Handelspartnern Teherans mit Sekundärsanktionen. Grössere Bewegungen am Devisenmarkt lösten die Ankündigungen bislang jedoch nicht aus.

Gleichzeitig bleibt die Lage an der Strasse von Hormus angespannt, nachdem erneut ein Öltanker angegriffen wurde. Der Ölpreis hält sich vor diesem Hintergrund mit gut 92 US-Dollar je Fass Brent auf erhöhtem Niveau.

awp-robot/an

Zürich (awp)

Weitere Links:

Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus

Bildquelle: autsawin uttisin / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9367 0.0013
0.14
USD/CHF 0.8039 0.0014
0.17
USD/JPY 159.3780 0.2380
0.15

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test