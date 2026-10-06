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06.10.2026 09:30:37
Stadler Rail-Aktie höher: Konzern präsentiert Batterie-Flirt für den US-Markt
Stadler Rail und der Chicagoer Pendlerverkehrsbetreiber Metra haben an der Fachmesse Apta Expo 2026 in Chicago den ersten batterieelektrischen Flirt-Zug für den US-Markt vorgestellt.
Der Batterie-Flirt basiert auf der bewährten Flirt-Plattform von Stadler Rail und nutzt bordeigene Lithium-Ionen-Batterien. Der Zug kann auf nicht elektrifizierten Strecken betrieben werden und produziert dabei keine lokalen Emissionen. Der Zug kann über die vorhandene 480-V-Verkabelung in Rangierbahnhöfen und Terminals, über eine spezielle Ladeinfrastruktur sowie durch Energierückgewinnung mittels regenerativem Bremsen aufgeladen werden.
In Europa sind vergleichbare Fahrzeuge bereits im Einsatz. Stadlers Flirt-Akku-Züge fahren seit 2023 in Deutschland auf teilweise elektrifizierten Regionalnetzen.Die Stadler Rail-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 30,34 Franken.
awp-robot/hr
Bussnang (awp)
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