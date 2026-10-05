voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer voestalpine-Einstieg?
|
05.10.2026 10:02:19
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in voestalpine-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem voestalpine-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die voestalpine-Anteile bei 31.26 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 319.898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 44.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’177.86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.78 Prozent angewachsen.
Am Markt war voestalpine jüngst 7.60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09:28
|Montagshandel in Wien: ATX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, sell (EQS Group)
|
02.10.26
|EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, Verkauf (EQS Group)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
01.10.26