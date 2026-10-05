ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem voestalpine-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die voestalpine-Anteile bei 31.26 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 319.898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 44.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’177.86 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.78 Prozent angewachsen.

Am Markt war voestalpine jüngst 7.60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch