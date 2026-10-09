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Euroschwäche 09.10.2026 21:09:37

Devisen: Franken gewinnt am Freitagabend leicht an Wert

Devisen: Franken gewinnt am Freitagabend leicht an Wert

Am Freitagabend hat der Schweizer Franken zum Euro und zum US-Dollar an Wert gewonnen. Der Kurs des Euro ist dabei unter die Schwelle von 0,93 gefallen.

Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9295 Franken gehandelt nach 0,9313 am späten Nachmittag.

Auch der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,8298 Franken gehandelt nach zuvor 0,8316. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und liegt derzeit bei 1,1202 Dollar.

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Vor allem die zuletzt angespannte Lage am französischen Anleihemarkt hatte den Euro unter Druck gesetzt. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Die Lage hat sich mittlerweile ein Stück weit beruhigt, ausgestanden sind die Probleme wohl aber noch nicht.

Zürich (awp)

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