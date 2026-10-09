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09.10.2026 07:56:37
So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar
In einem insgesamt ruhigen Handel tendiert der US-Dollar zum Wochenschluss etwas tiefer.
Für etwas Beruhigung sorgte zuletzt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, vor den Zwischenwahlen Anfang November keine Angriffe auf den Iran zu planen. Das habe die aufgeheizten Gemüter der Anleger etwas beruhigt, heisst es im Handel.
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awp-robot/hr/to
Zürich (awp)
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