So steht es vor dem Wochenende um Franken, Euro und Dollar

So wird der US-Dollar aktuell bei 0,8302 Franken gehandelt. Damit hält er zwar die 0,83er Marke, gegenüber dem Niveau vom Vortag tendiert er aber etwas tiefer. Auch zum Euro kommt der Greenback etwas zurück. Entsprechend steht das Euro/Dollar-Paar mit 1,1235 ein wenig höher als am Vortag. Das Euro/Franken -Paar ist mit aktuell 0,9327 kaum verändert.

Für etwas Beruhigung sorgte zuletzt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, vor den Zwischenwahlen Anfang November keine Angriffe auf den Iran zu planen. Das habe die aufgeheizten Gemüter der Anleger etwas beruhigt, heisst es im Handel.

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Zürich (awp)