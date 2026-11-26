Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Donnerstagvormittag an Terrain eingebüsst. So hat sich der US-Dollar auf 0,8346 von 0,8313 im frühen Geschäft verteuert. Der Euro hat gleichzeitig auf 0,9158 von 0,9120 ebenfalls relativ deutlich zugelegt.

Der Euro befindet sich aber auch zum US-Dollar auf dem steigenden Ast. Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,0973 nach 1,0964. Die Tiefststände von unter 1,09 von Anfang Woche rücken damit wieder etwas in die Ferne, während die Marke bei 1,10 wie in Sichtweite ist.

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Nach Einschätzung eines Devisenexperten haben die jüngsten Daten zur Preisentwicklung in den USA die Zinserwartungen nicht weiter geschürt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich die Kernrate des PCE-Index, das präferierte Mass der US-Notenbank Fed, über der Marke von drei Prozent hält. Die Fed strebt hingegen eine Inflationsrate von nur zwei Prozent an. Dies spreche dafür, dass das Fed im Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen werde und dann erst wieder im März.

Keinen grossen Einfluss auf die Devisenkurse hatte die Publikation des GFK-Konsumklimas für Deutschland. Vor dem einsetzenden Weihnachtsgeschäft bleibt die Kauflust in Deutschland gedämpft.

awp-robot/cf