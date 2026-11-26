Heute vor 3 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 138.22 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 72.348 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 25.11.2026 19’604.98 USD wert, da der Schlussstand 270.98 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 96.05 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3.38 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch