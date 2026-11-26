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26.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 138.22 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 72.348 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 25.11.2026 19’604.98 USD wert, da der Schlussstand 270.98 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 96.05 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 3.38 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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