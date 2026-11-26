Heute vor 3 Jahren wurde die Moderna-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.274 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (220.84 USD), wäre die Investition nun 281.25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 181.25 Prozent vermehrt.

Moderna war somit zuletzt am Markt 92.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch