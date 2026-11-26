Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit General Motors-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die General Motors-Anteile bei 34.25 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.197 General Motors-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’452.26 USD, da sich der Wert eines General Motors-Papiers am 25.11.2026 auf 83.99 USD belief. Damit wäre die Investition um 145.23 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte General Motors einen Börsenwert von 69.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch