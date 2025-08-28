Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’209 0.0%  SPI 16’942 0.0%  Dow 45’495 -0.2%  DAX 24’050 0.0%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 5’399 0.1%  Gold 3’412 0.4%  Bitcoin 90’672 1.7%  Dollar 0.8022 0.0%  Öl 67.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Euro, Franken, US-Dollar: Darum herrscht am Devisenmarkt wenig Bewegung
Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?
Li Auto-Aktie fällt in Hongkong: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

28.08.2025 16:57:36

Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken zu

Zürich (awp) - Der Euro hat im Laufe des Donnerstags gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken etwas zugelegt. Dabei bewegten sich die Kurse über weiten Strecken in ruhigen Bahnen. Erst mit der Veröffentlichung von US-Daten am Nachmittag kam etwas mehr Dynamik in den Handel.

Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1683 gehandelt und damit über dem Niveau vom Morgen mit 1,1640. Vor 24 Stunden notierte der Euro gar noch unter 1,16.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Auch zum Franken hat der Euro an Wert gewonnen und kostet derzeit 0,9365 Franken nach 0,9331 im frühen Handel. Am Vormittag markierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9323 den tiefsten Stand seit Anfang August. Derweil wird der Dollar zum Franken mit 0,8016 Franken gehandelt. Das ist gleich viel wie am Morgen. Im Laufe des Morgens war der Greenback kurzzeitig noch auf 0,8004 gesunken - der tiefste Stand seit rund 4 Wochen.

Händler erklären sich die Euro-Stärke vor allem mit einer Gegenbewegung. Am Vortag hatten die politischen Turbulenzen in Frankreich den Euro belastet. Davon habe sich der Euro nun wieder etwas erholt, heisst es.

Zudem konnten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar nur vorübergehend Aufrieb verleihen. Vielmehr sei der Greenback trotz der Daten wieder unter Druck geraten. Denn am Markt wird mittlerweile fest mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank gerechnet.

Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,3 Prozent. Eine erste Schätzung hatte nur eine Jahresrate von 3,0 Prozent ergeben. Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen.

"Das Ganze wird vom Gepolter von Präsident Trump gegenüber dem Fed überschattet", meint ein Händler. Denn mit seinen Attacken gegen das Fed untergrabe er deren Glaubwürdigkeit, was dem Dollar schade.

awp-robot/pre/cf

Partner-Image

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Portfolio
Diese Anlagestrategie verfolgte die Deutsche Bank im zweiten Quartal
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein I ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9358 0.0025
0.26
USD/CHF 0.8022 0.0000
0.00
USD/JPY 147.0220 -0.3200
-0.22

Meistgelesene Nachrichten

Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
NVIDIA-Aktie volatil: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Rheinmetall-Aktie stabil: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Clara Technologies-Aktie auf Talfahrt: War zu viel Fantasie im Spiel?
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}