Devisen: Dollarschwäche hält an - USD/CHF unter 0,80

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Mittwoch nach einer Ankündigung des US-Finanzministerium gegenüber dem Euro und dem Franken deutlich abgeschwächt. Die hiesige Währung wurde aber auch gegenüber dem Euro teurer.

Der USD/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,7978, nachdem um die Mittagszeit noch Kurse von über 0,81 gesehen wurden. Der Dollar schwächte sich auch gegenüber dem Euro ab, was den EUR/USD-Kurs weit über die 1,16er-Marke hievte (aktuell 1,1674).

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Auslöser der Dollar-Schwäche war eine Ankündigung des US-Finanzministeriums, welches die Rückkäufe langlaufender Anleihen deutlich erhöhen will. Die Zinsen für US-Staatsanleihen kamen danach deutlich zurück. Dadurch wurden US-Anleihen für Anleger weniger attraktiv und die Geldströme flossen vermehrt in andere Länder oder Anlageklassen, was den Dollar schwächte. Kurz nach der Ankündigung stieg daher auch der Goldpreis und der Bitcoin-Kurs deutlich an.

Der Franken legte aber auch gegenüber dem Euro markant zu. In der Folge sank der EUR/CHF-Kurs mit aktuell 0,9314 in die Nähe der 0,93er-Marke, nachdem er am Mittag noch über der 0,94er-Schwelle notiert hatte.

Dies habe ebenfalls mit der Ankündigung des US-Finanzministeriums zu tun, hiess es am Markt. So hatte sich der Franken die letzten Wochen eher von seiner schwachen Seite gezeigt. Die US-Ankündigung sei daher nur als Katalysator zu verstehen, der nun zu einer Gegenbewegung geführt habe, sagte ein Händler zur Nachrichtenagentur AWP. So habe vor allem die grosse Zinsdifferenz zu den USA und zur Eurozone zuletzt eher den Franken unter Druck gesetzt.

Zudem könnte auch die Rolle des Franken als "sicherer Hafen" eine Rolle spielen. So hat der Iran mit Angriffen auf europäischem Boden gedroht, was für Verunsicherung sorgt und Anleger eher in Krisenwährungen wie den Franken treibt.

Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung am Abend war wegen der Turbulenzen eher nebensächlich.

awp-robot/rw