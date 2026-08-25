Devisen: Dollar gibt am Abend leicht nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstagabend etwas an Boden verloren. Belastet wurde die US-Währung weiterhin von Sorgen über die hohe Staatsverschuldung und die geplanten Rückkäufe länger laufender US-Staatsanleihen, wie es im Handel hiess. Der Euro profitierte derweil etwas von besser als erwartet ausgefallenen deutschen Konjunkturdaten.

Zum Franken sank der Dollar auf 0,8020 nach 0,8027 am Nachmittag. Gleichzeitig stieg der Euro zum Dollar auf 1,1674 von 1,1666. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich mit 0,9362 dagegen kaum. Damit hat der Dollar seine leichten Gewinne aus der Nacht wieder vollständig abgegeben. Insgesamt blieben die Ausschläge aber gering.

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Auch die neuen US-Sanktionen gegen den Iran sorgten nicht für nachhaltigen Rückenwind für den Dollar. "US-Finanzminister Bessent hat keine konkreten Massnahmen zu Trumps Drohungen einer globalen Wirtschaftsoffensive gegen den Iran genannt", schreiben Experten der Dekabank. "Auch zur beabsichtigten Konsolidierung des US-Haushalts sind keine Einzelheiten bekannt geworden."

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten sowie das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Dort erhoffen sich Anleger von Fed-Chef Kevin Warsh Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank.

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