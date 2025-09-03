Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/EUR
|Historisch
|Realtimekurs
|Vor US-Daten
|
03.09.2025 16:53:00
Darum verliert der Dollar zu Franken und Euro etwas an Wert
Nach Konjunkturdaten hat der US-Dollar etwas an Wert verloren.
Der Euro legt zum Dollar auf 1,1677 zu, im Vergleich zu 1,1634 im frühen Handel. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9377 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Jetzt informieren
Nach den am Nachmittag publizierten US-Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe schwächte sich der Dollar leicht ab. Diese waren grösstenteils im Rahmen der Erwartungen gefallen, böse Überraschungen blieben daher von dieser Seite aus.
Belastet wurden die Aufträge vor allem durch eine gesunkene Nachfrage nach Transportgütern. Nach Herausrechnung der Transportorders stieg der Auftragseingang um 0,6 Prozent zum Vormonat. Auch dies hatten Analysten so erwartet.
Die Augen der Anleger sind nun vor allem auf dem ADP-Bericht am Donnerstag gerichtet, dem letzten Puzzlestein vor dem grossen Job-Bericht am Freitag. Dieser könnte mehr Klarheit darüber schaffen, wie es mit der Zinspolitik der US-Notenbank Fed weitergehen wird. Am Mittwochabend wird zudem auch noch das Fed Beige Book publiziert, der Konjunkturbericht der Notenbank.
awp-robot/cg/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9374
|
0.07
|Türkische Lira
|
51.2294
|
0.11
|Baht
|
40.2066
|
-0.07
|Bitcoin - US Dollar
|
112191.4161
|
0.90
|Real
|
6.7736
|
-0.34
|Kuna
|
8.7633
|
0.11
|US-Dollar
|
0.8036
|
-0.11
|Zloty
|
4.538
|
-0.27
|Euro - US Dollar
|
1.1663
|
0.18
|Ripple - US Dollar
|
2.8736
|
0.39
|Forint
|
420.0972
|
-0.53
|Bitcoin - Euro
|
96192.0227
|
0.64
|Ripple
|
0.433
|
-0.19
|Rubel
|
100.6425
|
0.53
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung zur Wochenmitte: SMI und DAX ziehen an - US-Börsen uneins -- Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch uneins. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}