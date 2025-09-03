Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Auf Kurs 03.09.2025 07:46:37

Swiss Life-Aktie: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht

Swiss Life-Aktie: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht

Die Swiss Life hat in der ersten Jahreshälfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger verdient.

Derweil ist der Finanzkonzern gewachsen, sowohl im Versicherungs- wie auch im Gebührengeschäft.

Der Reingewinn der Swiss Life sank in den Monaten Januar bis Juni um 5 Prozent auf 602 Millionen Franken, wie die Gruppe am Mittwoch bekannt gab. Dies sei hauptsächlich auf höhere Steueraufwendungen zurückzuführen.

Der bereinigte Betriebsgewinn stieg indes um 3 Prozent auf 903 Millionen Franken. Dabei steuerte das Geschäft mit Finanzberatungen, Vorsorgeprodukten und der Vermögensverwaltung, wo der Konzern Gebühren beziehungsweise Fees einnimmt, 392 Millionen bei (-0,8%).

Derweil steigerte Swiss Life die Fee-Erträge um 2 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken. Gewachsen sind auch die im Versicherungsgeschäft eingenommenen Bruttoprämien, und zwar um 4 Prozent auf 12,1 Milliarden Franken.

Mit Kennzahlen hat Swiss Life die Vorgaben der Analysten übertroffen. Die hatten im Vorfeld der Vorlage im Durchschnitt mit einem Reingewinn von 593 Millionen Franken und einem Betriebsgewinn von 855 Millionen gerechnet.

"Mit diesen Ergebnissen sind wir erfolgreich in unser Unternehmensprogramm Swiss Life 2027 gestartet und auf Kurs", wird Konzernchef Matthias Aellig in der Medienmitteilung zitiert. In dem vergangenen Dezember vorgestellten Dreijahresprogramm strebt die Gruppe unter anderem eine Eigenkapitalrendite in Höhe von 17 bis 19 Prozent und den weiteren Ausbau des Fee-Geschäfts an.

Swiss Life gewinnt in der Vermögensverwaltung weiter an Grösse

Die Swiss Life ist im ersten Halbjahr gewachsen. Das gelang dem Finanzkonzern sowohl im traditionellen Versicherungsgeschäft wie auch in dem auf Gebühreneinnahmen ausgelegten Geschäft mit Finanzberatungen und der Vermögensverwaltung. Besonders von Drittkunden sind der Gruppe im Asset Management grosse Summen an Neugelder zugeflossen.

Die Gebühren- beziehungsweise Fee-Erträge stiegen in der ersten Jahreshälfte um 1 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken, wie die Swiss Life am Mittwoch bekanntgab. Gewachsen sind auch die im Versicherungsgeschäft eingenommenen Bruttoprämien, und zwar um 4 Prozent auf 12,1 Milliarden. In Lokalwährungen gerechnet lagen die Wachstumsraten etwas höher bei 2 respektive 5 Prozent.

Sämtliche Versicherungszweige hätten ein Prämienwachstum verzeichnet, hiess es. Im Heimmarkt Schweiz etwa stiegen sie um 4 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken. Zudem erhöhten sich die verwalteten Vermögen im teilautonomen Vorsorgegeschäft für Firmen auf 7,96 Milliarden Franken von 7,78 Milliarden Ende 2024.

Im Fee-Geschäft trugen die Swiss Life Asset Managers, die Beraterkanäle und der Produktverkauf zum Wachstum bei, wie es hiess. Auffällig gross waren mit 13,2 Milliarden Franken (Vorjahr 1,2 Milliarden) die Nettoneugeldzuflüsse in der Vermögensverwaltung für Drittkunden (TPAM) wie Pensionskassen oder Banken. Bereits im Startquartal waren dem Konzern dort unter anderem dank dem Einstieg ins Geschäft mit Index-Produkten und dem Gewinn neuer Mandate 9,3 Milliarden zugeflossen.

mk/ra/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

SGS-Aktie: Übernahme von Fulcrum Robotics
Kühne+Nagel beruft zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung
Holcim-Aktie: Kantonsgericht Zug berät über Klage wegen Klimaschäden

Bildquelle: Keystone,Swiss Life
