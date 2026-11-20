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20.11.2026 09:48:20
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:39 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 61.873,14 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 61.833,82 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -9,8 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,56 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:39 auf 41,98 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 42,22 US-Dollar wert war.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,11 Prozent auf 1.754,32 US-Dollar, nach 1.752,34 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 1,23 Prozent auf 203,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 205,80 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,9650 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Monero um 09:39 ab. Es geht 2,63 Prozent auf 483,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 496,19 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1515 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:39 bei 0,1501 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1327 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:39 bei 0,1342 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3101 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:39 auf 0,3086 US-Dollar beziffert.
Daneben wertet Binancecoin um 09:39 ab. Es geht 1,05 Prozent auf 572,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 578,91 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0576 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0581 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (73,04 US-Dollar) geht es um 0,50 Prozent auf 72,68 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet Avalanche um 09:39 ab. Es geht 0,41 Prozent auf 6,948 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,976 US-Dollar stand.
Daneben wertet Chainlink um 09:39 ab. Es geht 0,83 Prozent auf 8,902 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,977 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6999 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7087 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,23 Prozent.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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