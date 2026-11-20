Alpe zeigt Wirkung in Phase-IIa-Studie

BioVersys hat Ergebnisse aus der abgeschlossenen Phase-IIa-Studie Enable für die Wirkstoffkombination Alpibectir und Ethionamid (Alpe) bei Tuberkulose veröffentlicht. Die Studie zeigte, dass alle getesteten Behandlungsregimes über 14 Tage eine frühe bakterienabtötende Wirkung bei Patienten mit neu diagnostizierter, medikamentensensibler Lungentuberkulose erzielten, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Freitag schrieb.

Die klinische Studie testete Alpe allein sowie in Kombination mit weiteren Tuberkulose-Medikamenten an Patienten mit Lungentuberkulose über einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Kombination Alpe mit den Wirkstoffen Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol zeigte eine vergleichbare Wirksamkeit wie die bisherige Standardtherapie. Alpe wurde dabei gut vertragen und zeigte ein akzeptables Sicherheitsprofil. BioVersys hat die Daten an der Union World Conference on Lung Health vom 17. bis 20. November 2026 in Rio de Janeiro präsentiert.

Weitere klinische Studien laufen

Die Ergebnisse unterstützen laut BioVersys die weitere Entwicklung von Alpe als möglichen Bestandteil künftiger Tuberkulose-Behandlungen. Eine laufende Phase-IIb-Studie namens Step2c prüft derzeit die Wirksamkeit von Alpe über die ersten zwei Monate der Behandlung in sechs afrikanischen Ländern. Zudem wird Alpe in einem separaten Programm für Tuberkulose-Hirnhautentzündung weiterentwickelt.

Arzneimittelstatus in den USA und der EU

Alpe ist bislang nicht zugelassen, verfügt jedoch seit 2023 in den USA und seit 2025 in der Europäischen Union über den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten, was bestimmte Anreize wie Marktexklusivität mit sich bringt. BioVersys entwickelt Alpe in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen Gsk.

Für die BioVersys-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise 2,22 Prozent auf 23,00 CHF nach oben.

Basel (awp)