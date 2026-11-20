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20.11.2026 15:19:00
BioVersys-Aktie gefragt: Tuberkulose-Wirkstoff Alpe überzeugt in Phase-IIa-Studie
BioVersys meldet neue klinische Daten zu seinem Tuberkulose-Wirkstoffkandidaten Alpe. Die Ergebnisse der Phase-IIa-Studie liefern wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung.
Alpe zeigt Wirkung in Phase-IIa-Studie
Die klinische Studie testete Alpe allein sowie in Kombination mit weiteren Tuberkulose-Medikamenten an Patienten mit Lungentuberkulose über einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Kombination Alpe mit den Wirkstoffen Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol zeigte eine vergleichbare Wirksamkeit wie die bisherige Standardtherapie. Alpe wurde dabei gut vertragen und zeigte ein akzeptables Sicherheitsprofil. BioVersys hat die Daten an der Union World Conference on Lung Health vom 17. bis 20. November 2026 in Rio de Janeiro präsentiert.
Weitere klinische Studien laufen
Die Ergebnisse unterstützen laut BioVersys die weitere Entwicklung von Alpe als möglichen Bestandteil künftiger Tuberkulose-Behandlungen. Eine laufende Phase-IIb-Studie namens Step2c prüft derzeit die Wirksamkeit von Alpe über die ersten zwei Monate der Behandlung in sechs afrikanischen Ländern. Zudem wird Alpe in einem separaten Programm für Tuberkulose-Hirnhautentzündung weiterentwickelt.
Arzneimittelstatus in den USA und der EU
Alpe ist bislang nicht zugelassen, verfügt jedoch seit 2023 in den USA und seit 2025 in der Europäischen Union über den Status eines Arzneimittels für seltene Krankheiten, was bestimmte Anreize wie Marktexklusivität mit sich bringt. BioVersys entwickelt Alpe in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen Gsk.
Für die BioVersys-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise 2,22 Prozent auf 23,00 CHF nach oben.
Basel (awp)
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