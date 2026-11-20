|Technologieentwicklung
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20.11.2026 09:43:00
Nestlé-Aktie: Konzern eröffnet neues KI- und Technologiezentrum
Nestlé baut seine Forschung im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik aus und eröffnet dafür ein neues Technologiezentrum in der Schweiz.
Nestlé setzt auf KI, Sensoren und Roboter
In dem Zentrum sollen neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), intelligente Sensoren und Roboter entwickelt und getestet werden, wie Nestlé bekannt gab. Dabei geht es beispielsweise um Kaffeemaschinen, die sich auf die persönlichen Vorlieben der Konsumenten einstellen.
Aber auch um Katzenklos, die das Verhalten von Katzen studieren und Rückschlüsse auf deren Gesundheit ziehen können. Im Fokus sind auch weitere digitale Anwendungen, die Tierhaltern bei der Ernährung und Gesundheit ihrer Haustiere helfen.
In dem neuen Zentrum arbeiten zum Start rund 60 Personen, wie eine Nestlé-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Freitag in Orbe sagte. Mittelfristig dürfen es mehr werden. Der Nahrungsmittelreise arbeitet dabei unter anderem mit dem US-Tech-Giganten Microsoft oder der Roboterfirma Boston Dynamics zusammen.
Bei der Entwicklung neuer Lebensmittel soll auch KI zum Einsatz kommen. So sollen neue Produkte schneller entwickelt und getestet werden können.
Neue Technologien sollen Wachstum und Effizienz steigern
Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Produktion. Intelligente Sensoren und Roboter sollen die Qualität der Produkte verbessern, die Abläufe effizienter machen und den Mitarbeitenden repetitive oder körperlich anstrengende Arbeiten abnehmen.
Die neuen Anwendungen werden in Orbe zunächst in Versuchsanlagen getestet, bevor sie weltweit in den Nestlé-Fabriken eingesetzt werden sollen. Ergänzt wird das Zentrum durch einen Technologie-Hub im chinesischen Shenzhen.
Für Nestlé geht es bei dem Forschungszentrum auch um wirtschaftliche Vorteile. Mit den neuen Technologien will der Konzern die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und damit letztlich das Wachstum weiter ankurbeln sowie die Produktionskosten senken.
Nestlé litt mehrere Jahre unter einer schleppenden Absatzentwicklung. In den letzten Quartalen legten die um Preiseffekte bereinigten Verkäufe aber wieder stärker zu.
Die Nestlé-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,15 Prozent auf 85,42 CHF.
Orbe (awp)
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