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Krypto-Marktbericht 23.03.2026 09:48:20

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:40 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,97 Prozent auf 68.502,88 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 67.846,30 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 9,06 EUR notiert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,58 Prozent auf 53,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.051,55 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 2.052,69 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,27 Prozent auf 467,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 468,63 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 0,69 Prozent auf 1,375 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,384 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 2,23 Prozent auf 354,40 US-Dollar, nach 362,49 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2506 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2505 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1560 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1569 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3081 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,31 Prozent auf 624,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 626,81 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0904 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0901 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Solana-Kurs um 0,11 Prozent auf 86,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,09 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 9,018 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 09:40 auf 9,019 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 0,22 Prozent auf 8,668 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,688 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9040 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 0,8984 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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