|
18.03.2026 09:15:00
Volatile Märkte? So machst du sie zu deinem Vorteil
Die Finanzmärkte zeigen sich aktuell von ihrer spannenden, volatilen Seite. Für Trader und Marktinteressierte genau die richtige Zeit, um Strategien auszuprobieren und Chancen zu nutzen. Beim Traders Cup kannst du genau das tun: Setze deine Ideen direkt in einem praxisnahen Umfeld um, lerne von Experten und messe dich mit anderen Teilnehmern - ganz ohne eigenes Risiko.
Chancen in volatilen Märkten erkennen
Schwankende Märkte bergen Risiken - aber auch enormes Potenzial. Gerade jetzt lohnt es sich, Strukturierten Produkten besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Sie ermöglichen gezielte Absicherungen, partizipieren an Marktbewegungen oder bieten Hebel, um Chancen zu nutzen. Wer clever agiert, kann seine Trades so anpassen, dass aus Schwankungen echte Vorteile werden.
Lerne praxisnah, wie Profis die aktuellen Märkte einsetzen unter www.traders-cup.ch
Lernen von den Besten
Beim Traders Cup profitierst du von exklusiven Online-Schulungen, Webinaren und Tutorials. Erfahrene Trader zeigen dir, wie du Strukturierte Produkte gezielt einsetzt, Strategien flexibel anpasst und Risiken minimierst - und dein Wissen direkt im Spiel praxisnah testest.
Direkt ins Training einsteigen und Erfahrung sammeln unter www.traders-cup.ch
Attraktive Preise für Deine Erfolge
Neben dem wertvollen Lernfaktor gibt es beim Traders Cup auch echte Gewinne. Erfolgreiche Teilnehmer können exklusive Preise mit nach Hause nehmen - ein zusätzlicher Anreiz, die eigenen Strategien zu testen und zu verfeinern.
Jetzt Chancen nutzen
Die Märkte sind in Bewegung - und wer frühzeitig reagiert, profitiert. Beim Traders Cup geht es darum, praxisnah zu lernen, Strategien umzusetzen und gleichzeitig Preise zu gewinnen. Das Spiel läuft bereits - warte nicht zu lange, starte durch und setze Dein Können in die Tat um!
Jetzt registrieren und Marktchancen clever nutzen unter www.traders-cup.ch
Starke Partner begleiten dich auf dem Weg zum Trader
Der Traders Cup wird von der Swiss Structured Products Association (SSPA) in Zusammenarbeit mit führenden Sponsoren aus der Schweizer Finanzbranche organisiert. Die renommierten Partner BNP Paribas, BX Swiss, Julius Bär, Luzerner Kantonalbank, Société Générale, Swissquote, UBS, Vontobel und Zürcher Kantonalbank bringen ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise ein, um dir ein einzigartiges und lehrreiches Trading-Erlebnis zu bieten. Dank dieser starken Unterstützung kannst du dich auf eine professionelle und praxisnahe Einführung in den Handel mit Strukturierten Produkten freuen.
Jetzt kostenlos anmelden unter: www.traders-cup.ch
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Leitindex starten mit leichten Gewinnen in den dritten Handelstag der Woche. Die Börsen in Fernost verzeichnen Gewinne.