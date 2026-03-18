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Volatile Märkte? So machst du sie zu deinem Vorteil
Stabiles Zinsumfeld 2026: Welche Sektoren jetzt im Vorteil sind
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18.03.2026 09:15:00

Volatile Märkte? So machst du sie zu deinem Vorteil

Volatile Märkte? So machst du sie zu deinem Vorteil

Die Finanzmärkte zeigen sich aktuell von ihrer spannenden, volatilen Seite. Für Trader und Marktinteressierte genau die richtige Zeit, um Strategien auszuprobieren und Chancen zu nutzen. Beim Traders Cup kannst du genau das tun: Setze deine Ideen direkt in einem praxisnahen Umfeld um, lerne von Experten und messe dich mit anderen Teilnehmern - ganz ohne eigenes Risiko.

Chancen in volatilen Märkten erkennen

Schwankende Märkte bergen Risiken - aber auch enormes Potenzial. Gerade jetzt lohnt es sich, Strukturierten Produkten besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Sie ermöglichen gezielte Absicherungen, partizipieren an Marktbewegungen oder bieten Hebel, um Chancen zu nutzen. Wer clever agiert, kann seine Trades so anpassen, dass aus Schwankungen echte Vorteile werden.

Lerne praxisnah, wie Profis die aktuellen Märkte einsetzen unter www.traders-cup.ch

Lernen von den Besten

Beim Traders Cup profitierst du von exklusiven Online-Schulungen, Webinaren und Tutorials. Erfahrene Trader zeigen dir, wie du Strukturierte Produkte gezielt einsetzt, Strategien flexibel anpasst und Risiken minimierst - und dein Wissen direkt im Spiel praxisnah testest.

Direkt ins Training einsteigen und Erfahrung sammeln unter www.traders-cup.ch

Attraktive Preise für Deine Erfolge

Neben dem wertvollen Lernfaktor gibt es beim Traders Cup auch echte Gewinne. Erfolgreiche Teilnehmer können exklusive Preise mit nach Hause nehmen - ein zusätzlicher Anreiz, die eigenen Strategien zu testen und zu verfeinern.

Jetzt Chancen nutzen

Die Märkte sind in Bewegung - und wer frühzeitig reagiert, profitiert. Beim Traders Cup geht es darum, praxisnah zu lernen, Strategien umzusetzen und gleichzeitig Preise zu gewinnen. Das Spiel läuft bereits - warte nicht zu lange, starte durch und setze Dein Können in die Tat um!

Jetzt registrieren und Marktchancen clever nutzen unter www.traders-cup.ch

Starke Partner begleiten dich auf dem Weg zum Trader

Der Traders Cup wird von der Swiss Structured Products Association (SSPA) in Zusammenarbeit mit führenden Sponsoren aus der Schweizer Finanzbranche organisiert. Die renommierten Partner BNP Paribas, BX Swiss, Julius Bär, Luzerner Kantonalbank, Société Générale, Swissquote, UBS, Vontobel und Zürcher Kantonalbank bringen ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise ein, um dir ein einzigartiges und lehrreiches Trading-Erlebnis zu bieten. Dank dieser starken Unterstützung kannst du dich auf eine professionelle und praxisnahe Einführung in den Handel mit Strukturierten Produkten freuen.

Jetzt kostenlos anmelden unter: www.traders-cup.ch


Bildquelle: Traders Cup
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Im Gespräch geht es unter anderem um:
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Long 11’982.15 18.40 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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