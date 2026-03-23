Equinor-Aktie mit kräftigem Kursplus: Starke Zahlen und neue Ölfunde beflügeln

• Equinor-Aktie im Aufwärtstrend• Neue Funde: Ölentdeckungen in der Barentssee• Starke Zahlen: Rekordproduktion und solide Finanzen

Die Equinor-Aktie erlebt derzeit einen beeindruckenden Höhenflug. Allein innerhalb der letzten 5 Handelstagen legte der Titel um 13,9 Prozent zu. Auf Monatsbasis stieg der Kurs um knapp 43 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs über 67 Prozent. Zum Wochenbeginn verzeichnete der Anteilsschein jedoch Abschläge: Im Heimatmarkt in Oslo fiel die Equinor-Aktie letztlich um 5,17 Prozent auf 374,50 NOK. Experten führen den jüngsten Anstieg des Papiers auf die Kombination aus rekordhoher Produktion, neuen Ölfunden und soliden Finanzen zurück.

Der norwegische Energiekonzern veröffentlichte am 19. März 2026 seinen Jahresbericht für 2025 und meldete rekordhohe Produktion und starke Finanzergebnisse. Laut Unternehmensangaben erreichte Equinor im vergangenen Jahr ein bereinigtes Betriebsergebnis von 27,6 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes Nettoergebnis von 6,43 Milliarden US-Dollar. "Wir haben 2025 eine starke operative Leistung, eine rekordhohe Produktion und solide Finanzergebnisse erzielt. In einem Jahr mit zunehmenden geopolitischen Spannungen und Marktvolatilität haben wir unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Energie sicher und zuverlässig bereitzustellen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", wurde CEO Anders Opedal in der Pressemitteilung zitiert.

Starkes operatives Wachstum und solide Finanzen

Die operative Leistung trug massgeblich zu den positiven Zahlen bei. Die Produktion von Öl , Gas und erneuerbarer Energie stieg 2025 um 3,4 Prozent auf 2'137 mboe pro Tag, während die erneuerbare Stromproduktion um 25 Prozent auf 3,67 TWh wuchs. Trotz rückläufiger Rohstoffpreise erzielte das Unternehmen einen starken Cashflow und eine Branchenspitzen-Rendite auf das durchschnittlich eingesetzte Kapital von 14,5 Prozent. Equinor setzte dabei auf disziplinierte Investitionen, mit organischen Kapitalaufwendungen von 13,1 Milliarden US-Dollar, und reduzierte das Verhältnis von Nettoverschuldung zu eingesetztem Kapital auf 17,8 Prozent.

Neue Öl- und Gasentdeckungen in der Barentssee

Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Exploration in der Barentssee. Equinor hat erneut Öl auf dem norwegischen Kontinentalschelf gefunden - und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, denn bei Ölpreise über 100 US-Dollar steigt die Rentabilität solcher Entdeckungen deutlich.

Wie aus einer Pressemitteilung vom 18. März hervorgeht, wurde die neue Ölfundstelle im "Polynya Tubåen"-Prospekt entdeckt, die nun an das Johan Castberg-Feld angeschlossen werden soll. Laut Grete Birgitte Haaland, Bereichsleiterin für Exploration und Produktion Nord: "Mit Johan Castberg haben wir vor einem Jahr eine neue Ölprovinz in der Barentssee eröffnet. Es ist ermutigend, dass wir nun neue Entdeckungen in der Region machen. Wir planen, in dieser Region künftig ein bis zwei Explorationsbohrungen pro Jahr durchzuführen, um die Ressourcenbasis zu erhöhen und die Plateauproduktion über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten."

Diese Entdeckung ergänzt das bestehende Volumen von 500-700 Millionen Barrel, das Equinor weiter ausbauen möchte, und sichert die Plateauproduktion in der Region für die kommenden Jahre. Die erste Entwicklung "Isflak" hat bereits begonnen, inklusive der Errichtung von zwei neuen Bohrungen durch Aker Solutions, heisst es.

Nachhaltigkeit und Energiewende im Fokus

Auch im Bereich Nachhaltigkeit macht Equinor Fortschritte: Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen wurden von 2015 bis 2025 um 34 Prozent auf 10,1 Millionen Tonnen CO2e reduziert. Der Konzern arbeite weiter auf das Ziel einer 50Prozent-Reduktion bis 2030 hin. Die durchschnittliche CO2-Intensität upstream liegt laut Unternehmensangaben mit 6,3 kg CO2 pro boe weniger als halb so hoch wie der Branchendurchschnitt.

Die Kombination aus der starken Produktionsleistung, neuen Ölfunden und konsequenter Fokussierung auf Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass die Equinor-Aktie derzeit besonders attraktiv für Investoren ist. Ob der Höhenflug anhalten wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Bettina Schneider, Martina Köhler Redaktion finanzen.ch