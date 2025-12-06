Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
So sagt man Nein im Job
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Krypto-Marktbericht 06.12.2025 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,29 Prozent auf 89.591,03 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 89.328,62 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 32,1 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 81,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 80,45 US-Dollar stand.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,44 Prozent auf 3.036,61 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.023,34 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 5,21 Prozent auf 588,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 559,72 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um 0,35 Prozent auf 2,029 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,036 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 399,74 US-Dollar am Vortag auf 392,76 US-Dollar nach unten (1,75 Prozent).

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 0,58 Prozent auf 0,4137 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4161 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:23 wurde ein Kurs von 0,2396 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2401 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2856 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,2899 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,04 Prozent auf 884,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 883,85 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1396 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,1396 US-Dollar beziffert.

Nach 133,22 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Samstagmittag um 0,10 Prozent auf 133,08 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,24 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 13,22 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,73 Prozent auf 13,72 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 13,62 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 2,38 Prozent auf 1,521 US-Dollar, nach 1,558 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
