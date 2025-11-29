Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 29.11.2025 17:23:15

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 91.023,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 90.986,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 12,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 35,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,04 Prozent auf 84,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,93 Prozent auf 3.005,87 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 3.034,19 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,10 Prozent auf 527,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 549,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,67 Prozent auf 2,218 US-Dollar, nach 2,181 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,09 Prozent auf 412,26 US-Dollar, nach 411,91 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4203 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4198 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2554 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2534 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,79 Prozent.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2817 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,79 Prozent auf 880,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 887,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1493 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1503 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,03 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 137,44 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 137,49 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 14,86 US-Dollar am Vortag auf 14,85 US-Dollar nach unten (0,05 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Chainlink-Kurs um 0,10 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,15 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,92 Prozent auf 1,509 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,523 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

