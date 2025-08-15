Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Freitagmittag

Am Freitag legt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.46 Prozent auf 2’001.27 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.503 Prozent auf 2’002.13 Punkte an der Kurstafel, nach 1’992.10 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’007.55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’000.75 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0.511 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, lag der SLI noch bei 1’969.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der SLI einen Stand von 2’010.93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der SLI einen Stand von 1’971.39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4.15 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Roche (+ 1.44 Prozent auf 253.70 CHF), Julius Bär (+ 1.44 Prozent auf 57.80 CHF), Swiss Re (+ 1.31 Prozent auf 147.35 CHF), UBS (+ 1.09 Prozent auf 32.43 CHF) und Sandoz (+ 0.74 Prozent auf 47.73 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-2.06 Prozent auf 276.40 CHF), Swisscom (-0.77 Prozent auf 577.50 CHF), Lindt (-0.60 Prozent auf 11’520.00 CHF), Temenos (-0.55 Prozent auf 71.75 CHF) und Schindler (-0.46 Prozent auf 305.20 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’755’382 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 211.624 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

