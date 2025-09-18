Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.94 Prozent stärker bei 22’470.73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.799 Prozent stärker bei 22’439.11 Punkten, nach 22’261.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’358.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’540.93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1.02 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.08.2025, den Stand von 21’629.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’546.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’573.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.54 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’540.93 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 22.77 Prozent auf 30.57 USD), FormFactor (+ 13.44 Prozent auf 36.04 USD), Synopsys (+ 12.86 Prozent auf 480.11 USD), 3D Systems (+ 10.27 Prozent auf 2.47 USD) und Rambus (+ 10.11 Prozent auf 107.38 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Grupo Financiero Galicia (-7.65 Prozent auf 27.30 USD), AmeriServ Financial (-4.98 Prozent auf 2.86 USD), CRESUD (-4.49 Prozent auf 8.73 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-2.94 Prozent auf 6.60 USD) und Deckers Outdoor (-2.74 Prozent auf 115.43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 111’744’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.603 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.30 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch