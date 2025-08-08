Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.78 Prozent auf 23’573.09 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.293 Prozent stärker bei 23’458.14 Punkten, nach 23’389.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’437.61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’598.69 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 2.55 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’702.25 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 20’063.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18’413.82 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12.38 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’598.69 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Gilead Sciences (+ 8.40 Prozent auf 119.54 USD), Monster Beverage (+ 6.97 Prozent auf 65.04 USD), Micron Technology (+ 5.22 Prozent auf 117.71 USD), AppLovin A (+ 4.04 Prozent auf 455.00 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3.09 Prozent auf 202.60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Warner Bros Discovery (-5.52 Prozent auf 11.21 USD), Datadog A (-4.91 Prozent auf 129.68 USD), Microchip Technology (-4.68 Prozent auf 63.12 USD), Lululemon Athletica (-2.33 Prozent auf 186.68 USD) und Fortinet (-1.91 Prozent auf 73.86 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 11’203’945 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.755 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5.79 Prozent gelockt.

