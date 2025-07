NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte nach den Quartalszahlen am Donnerstag "Sundar's Cloud Party" - in Anspielung an den Chef von Alphabet und Google, Sundar Pichai. Die Investitionen in Cloud und KI begännen sich auszuzahlen./rob/ag/zb;