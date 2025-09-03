Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’123 0.3%  SPI 16’797 0.4%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’581 0.4%  Euro 0.9365 0.0%  EStoxx50 5’318 0.5%  Gold 3’532 -0.1%  Bitcoin 89’212 -0.4%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Holcim-Aktie aber freundlich: Kantonsgericht Zug berät über Klage wegen Klimaschäden
SGS-Aktie profitiert: Übernahme von Fulcrum Robotics
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

179.69
CHF
13.74
CHF
8.28 %
09:21:07
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2025 07:01:46

Alphabet A (ex Google) Outperform

Alphabet A
179.69 CHF 8.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 220 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Entscheidung eines US-Gerichts gegen die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Google-Mutterkonzerns sei für diesen zwar überwiegend positiv, aber nicht uneingeschränkt, schrieb Brad Erickson in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Da Google den Webbrowser Chrome nicht verkaufen muss, ist für ihn das größere Risiko vom Tisch, auch wenn der Internetriese künftig einige Daten aus seiner Suchmaschine mit Konkurrenten teilen muss. Nun könnte es Diskussionen darüber geben, was dies für die Entwickler sogenannter großer Sprachmodelle für KI-Anwendungen bedeute. Doch auch weil Google bereits angekündigt hat, gegen das Urteil in Berufung zu gehen, sieht der Experte den größten Überhang für die Aktie und die Gewinnschätzungen nun beseitigt./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 23:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 23:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 260.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 211.35 		Abst. Kursziel*:
23.02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 211.33 		Abst. Kursziel aktuell:
23.03%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?