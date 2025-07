NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 232 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe eine der am meisten diskutierten, von ihm beobachteten Aktien, wobei die wohl am 8. August anstehende Gerichtsentscheidung zu Suchmaschinen-Werbevereinbarungen im Investorenfokus liege, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;