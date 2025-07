NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Zahlen von 200 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe selbst gemessen an den hohen Vergleichswerten aus dem Vorjahr ein sehr starkes Quartal hinter sich, schrieb Brad Erickson in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/zb;