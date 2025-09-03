Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

179.68
CHF
13.73
CHF
8.27 %
12:00:15
BRXC
03.09.2025 10:44:33

Alphabet A (ex Google) Overweight

Alphabet A
179.68 CHF 8.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 260.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 211.35 		Abst. Kursziel*:
23.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 211.33 		Abst. Kursziel aktuell:
23.03%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

10:44 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Alphabet A Neutral UBS AG
28.07.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
