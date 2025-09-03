Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.02 Prozent auf 21’497.73 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.855 Prozent höher bei 21’461.63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21’279.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 21’370.98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’553.98 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.95 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’650.13 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2025, den Stand von 19’398.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’136.30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11.50 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’803.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9.14 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.01 Prozent auf 231.10 USD), DexCom (+ 6.22 Prozent auf 78.92 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.22 Prozent auf 60.49 USD) und Donegal Group B (+ 4.42 Prozent auf 15.35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil OraSure Technologies (-6.55 Prozent auf 3.14 USD), Consumer Portfolio Services (-6.31 Prozent auf 7.28 USD), AXT (-6.10 Prozent auf 3.08 USD), 3D Systems (-5.96 Prozent auf 2.05 USD) und Intuitive Surgical (-5.95 Prozent auf 441.18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’223’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.654 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.87 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

