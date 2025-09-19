OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
|OraSure Technologies-Performance im Blick
|
19.09.2025 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.724 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 65.09 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Anteils am 18.09.2025 auf 3.30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.91 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte OraSure Technologies einen Börsenwert von 240.62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch