Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’035 -0.6%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9377 0.1%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’578 1.3%  Bitcoin 90’428 1.0%  Dollar 0.8039 -0.1%  Öl 67.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr verdient hätten
So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingefahren
Die sichersten ETFs der Welt im Überblick
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite im Blick 03.09.2025 20:03:50

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Nissan Motor
2.00 EUR 2.25%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.59 Prozent auf 21’404.23 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 21’461.63 Zählern und damit 0.855 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21’279.63 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 21’553.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’401.90 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20’650.13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2025, den Wert von 19’398.96 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2024, den Wert von 17’136.30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11.01 Prozent zu. Bei 21’803.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 8.81 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 8.73 Prozent auf 229.81 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.06 Prozent auf 60.40 USD), Donegal Group B (+ 4.42 Prozent auf 15.35 USD) und Lifecore Biomedical (+ 3.62 Prozent auf 7.73 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intuitive Surgical (-6.88 Prozent auf 436.78 USD), AXT (-6.10 Prozent auf 3.08 USD), 3D Systems (-5.50 Prozent auf 2.06 USD), OraSure Technologies (-5.21 Prozent auf 3.19 USD) und Nissan Motor (-4.76 Prozent auf 2.20 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18’508’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.654 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten