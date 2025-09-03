NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch springt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.59 Prozent auf 21’404.23 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 21’461.63 Zählern und damit 0.855 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21’279.63 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 21’553.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’401.90 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20’650.13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2025, den Wert von 19’398.96 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2024, den Wert von 17’136.30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11.01 Prozent zu. Bei 21’803.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 8.81 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 8.73 Prozent auf 229.81 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.06 Prozent auf 60.40 USD), Donegal Group B (+ 4.42 Prozent auf 15.35 USD) und Lifecore Biomedical (+ 3.62 Prozent auf 7.73 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intuitive Surgical (-6.88 Prozent auf 436.78 USD), AXT (-6.10 Prozent auf 3.08 USD), 3D Systems (-5.50 Prozent auf 2.06 USD), OraSure Technologies (-5.21 Prozent auf 3.19 USD) und Nissan Motor (-4.76 Prozent auf 2.20 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18’508’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.654 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

