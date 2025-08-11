Zurich Insurance-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.

Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Zurich Insurance befand sich um 14:33 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0.4 Prozent auf 571.60 CHF ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 22.15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 58’475 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 11.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 05.02.2026 terminiert.

