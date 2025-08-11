|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rating im Fokus
|
11.08.2025 14:49:50
Zurich Insurance-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Zurich Insurance-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.
Aktienauswertung: Die Zurich Insurance-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Zurich Insurance befand sich um 14:33 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0.4 Prozent auf 571.60 CHF ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 22.15 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 58’475 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 11.7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 05.02.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Montagvormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Schwacher Handel: SLI gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Handel in Zürich: SMI legt letztendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:55
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|13:55
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.25
|Zurich Insurance Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|13:55
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- US-Börsen fester erwartet -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen werden unterdessen leicht im Plus erwartet. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}