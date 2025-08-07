Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 2. August etwas deutlicher als erwartet zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie saisonbereinigt um 7.000 auf 226.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 221.000 vorhergesagt. Der Wert für die Vorwoche wurde auf 219.000 (218.000) revidiert. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 500 auf 220.750. In der Woche zum 26. Juli erhielten 1,974 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 38.000 mehr als in der Vorwoche.

August 07, 2025