Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Neue Funktion
|
26.09.2025 07:18:00
Adval Tech-Aktie: Thomas Zimmermann-Liu zum neuen Finanzchef ernannt
Der Verwaltungsrat des Autozulieferers Adval Tech Gruppe hat Thomas Zimmermann-Liu zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt.
Zimmermann-Liu verfügt laut Adval Tech über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld. Zuletzt war er als CFO und Geschäftsleitungsmitglied bei der Apontis Pharma tätig. Der Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer soll mit seiner Expertise die Wachstumsstrategie und Transformation der Gruppe in den kommenden Jahren vorantreiben.
Der bisherige Finanzchef Markus Reber wird das Unternehmen nach der Einarbeitung seines Nachfolgers auf eigenen Wunsch verlassen. Verwaltungsrat und Konzernleitung dankten ihm für die erfolgreiche Zusammenarbeit und sein langjähriges Engagement.
Niederwangen (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
06:12
|Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) (EQS Group)
|
06:12
|Ad hoc-annoucement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: SPI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Adval Tech AG
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Zölle auf Pharmaprodukte und Blasensorgen: SMI vorbörslich kaum verändert -- Voraussichtlich wenig Bewegung beim DAX -- Verluste an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig Bewegung. Auch deutshe Anleger zeigen sich abwartend. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost notieren am Freitag mit moderaten Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}