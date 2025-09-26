Adval Tech-Aktie: Thomas Zimmermann-Liu zum neuen Finanzchef ernannt

Der deutsche Staatsbürger wird seine Funktion als Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung spätestens am 1. Januar 2026 antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Zimmermann-Liu verfügt laut Adval Tech über langjährige Führungserfahrung im internationalen Umfeld. Zuletzt war er als CFO und Geschäftsleitungsmitglied bei der Apontis Pharma tätig. Der Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer soll mit seiner Expertise die Wachstumsstrategie und Transformation der Gruppe in den kommenden Jahren vorantreiben.

Der bisherige Finanzchef Markus Reber wird das Unternehmen nach der Einarbeitung seines Nachfolgers auf eigenen Wunsch verlassen. Verwaltungsrat und Konzernleitung dankten ihm für die erfolgreiche Zusammenarbeit und sein langjähriges Engagement.

Niederwangen (awp)