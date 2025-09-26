SAP Aktie 42290 / US8030542042
26.09.2025 07:17:41
SAP-Aktie: SAP stärkt US-Geschäft mit Milliardenauftrag der Army
SAP hat in ihrem Geschäftsbereich National Security Services von der US Army einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar erhalten.
SAP. Das RISE-Portfolio des Unternehmens zielt darauf ab, Kunden vor Ort bei der Umstellung ihrer Unternehmensressourcenplanung auf die Cloud zu unterstützen. Das Army Contracting Command in Rock Island Arsenal, Illinois, ist der Auftraggeber.
DOW JONES
Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
