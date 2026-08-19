XP A legte Quartalsergebnis vor

XP A präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

XP A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 799.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch