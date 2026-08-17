Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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17.08.2026 10:02:40
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 17.08.2016 wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98.41 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.016 Lenzing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (23.00 EUR), wäre das Investment nun 23.37 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 76.63 Prozent.
Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 888.22 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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