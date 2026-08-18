Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’309 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’243 -0.4%  Euro 0.9388 0.0%  EStoxx50 6’507 -0.4%  Gold 4’400 -0.4%  Bitcoin 52’085 -0.3%  Dollar 0.8112 0.0%  Öl 91.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
GAM-Aktie tiefer: Norio Suzuki wird Japan-Chef
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Huber+Suhner-Aktie verliert zweistellig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn
Medartis-Aktie fester: Umsatzprognose nach dynamischem Halbjahr erhöht
Suche...

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Positionen umgebaut 18.08.2026 09:30:24

Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir

Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir

Cathie Wood hat die Beteiligungen mehrerer Fonds am Montag umgebaut. Während zwei bekannte Wachstumstitel verkauft wurden, holte die Investorin mehr NVIDIA-Aktien in gleich fünf Depots.

Palantir
137.96 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen
  • Ark Invest baut NVIDIA-Position gleich über fünf ETFs aus
  • Auch Cloudflare-Aktie zugekauft, Papiere von AMD und Palantir verkauft
  • Bewegung reiht sich in wochenlange Umschichtungen der Fondsfamilie ein

Die Investmentgesellschaft Ark Invest von Starinvestorin Cathie Wood hat zum Wochenstart über ihre aktiv gemanagten ETFs erneut NVIDIA-Aktien zugekauft - und gleichzeitig Positionen in AMD und Palantir abgebaut. Daneben wanderten unter anderem auch weitere Cloudflare-Aktien ins Portfolio, während Titel wie Roblox und Shopify verkauft wurden. Die Umschichtung setzt einen Trend fort, den die Fondsfamilie bereits in den Wochen zuvor verfolgt hatte.

NVIDIA-Aktie profitiert von breiter Kaufwelle

Gleich für fünf ETFs, nämlich den ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) und ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX), griff Ark Invest am Montag bei der NVIDIA-Aktie zu. Allein in das Portfolio des ARKK wanderen weitere 56'412 Aktien des KI-Platzhirsches, das Porftfolio des ARKQ wurde um 18'141 NVIDIA-Papiere aufgestockt, beim ARKW kamen 15'894 Anteilsscheine hinzu, beim ARKX 7'523 Stück und für den ARKF kaufte die Investmentgesellschaft am Montag immerhin noch 3'386 Aktien des Grafikkartenherstellers. Insgesamt erwarb die Starinvestorin damit rund 101'000 NVIDIA-Aktien im Gesamtwert von etwa 22,82 Millionen US-Dollar. Der Zukauf reiht sich in eine bereits laufende Serie ein: Bereits am 10. August hatte Ark über fünf Fonds NVIDIA-Anteile aufgestockt, nachdem die Aktie zuvor nachgegeben hatte und das Unternehmen Finanzierungspartnerschaften über mehr als 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur angekündigt hatte.

Mehr Cloudflare-Aktien für einen Fonds, AMD und Palantir reduziert

Anteilsscheine von Cloudflare, das sich selbst als führendes Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Dienste bezeichnet, wurden am Montag ebenfalls zugekauft, allerdings ausschliesslich für das Depot des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF). 5'001 weitere Cloudflare-Aktien fanden dort Einzug. Der Cybersicherheits- und Netzwerkanbieter hatte am 6. August einen Quartalsumsatz von 696,1 Millionen US-Dollar gemeldet, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich, bei einem Non-GAAP-Betriebsergebnis von 96,1 Millionen US-Dollar. Bereits am 10. August hatte Ark Invest Cloudflare-Aktien für den ARKK und ARKF gekauft, nachdem Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft mit SpaceX aufgekommen waren.

Daneben gab es am Montag jedoch auch Verkäufe. So trennte sich Ark Invest bei vier Fonds von AMD-Aktien. So wurde der Anteil des Halbleiterkonzerns in den Portfolios des ARKF, ARKQ, ARKW und ARKX um insgesamt 25'917 Aktien reduziert. Daneben wurden auch Anteilsschein von Palantir, einem Anbieter von Datenanalyse- und KI-Software für Behörden und Unternehmen, reduziert: 22'023 Palantir-Aktien flogen aus dem ARKF-Depot. Die Position bei Palantir baut Cathie Wood bereits seit dem 1. August sukzessive ab, nachdem die Aktie nach einem gemeldeten Umsatzwachstum von 93 Prozent im zweiten Quartal 2026 am Folgetag deutlich zugelegt hatte.

Nun bleibt spannend, ob Ark Invest die NVIDIA-Position bis zu den Zahlen am 26. August weiter ausbauen wird und ob Cathie Wood auch nach der Bilanzvorlage weiterhin auf den Konzern um Jensen Huang setzt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.32 SXBVXU
Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’308.92 18.08.2026 09:22:34
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Palantir 137.96 -2.41% Palantir

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.