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18.08.2026 09:30:24
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
Cathie Wood hat die Beteiligungen mehrerer Fonds am Montag umgebaut. Während zwei bekannte Wachstumstitel verkauft wurden, holte die Investorin mehr NVIDIA-Aktien in gleich fünf Depots.
- Ark Invest baut NVIDIA-Position gleich über fünf ETFs aus
- Auch Cloudflare-Aktie zugekauft, Papiere von AMD und Palantir verkauft
- Bewegung reiht sich in wochenlange Umschichtungen der Fondsfamilie ein
Die Investmentgesellschaft Ark Invest von Starinvestorin Cathie Wood hat zum Wochenstart über ihre aktiv gemanagten ETFs erneut NVIDIA-Aktien zugekauft - und gleichzeitig Positionen in AMD und Palantir abgebaut. Daneben wanderten unter anderem auch weitere Cloudflare-Aktien ins Portfolio, während Titel wie Roblox und Shopify verkauft wurden. Die Umschichtung setzt einen Trend fort, den die Fondsfamilie bereits in den Wochen zuvor verfolgt hatte.
NVIDIA-Aktie profitiert von breiter Kaufwelle
Gleich für fünf ETFs, nämlich den ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) und ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX), griff Ark Invest am Montag bei der NVIDIA-Aktie zu. Allein in das Portfolio des ARKK wanderen weitere 56'412 Aktien des KI-Platzhirsches, das Porftfolio des ARKQ wurde um 18'141 NVIDIA-Papiere aufgestockt, beim ARKW kamen 15'894 Anteilsscheine hinzu, beim ARKX 7'523 Stück und für den ARKF kaufte die Investmentgesellschaft am Montag immerhin noch 3'386 Aktien des Grafikkartenherstellers. Insgesamt erwarb die Starinvestorin damit rund 101'000 NVIDIA-Aktien im Gesamtwert von etwa 22,82 Millionen US-Dollar. Der Zukauf reiht sich in eine bereits laufende Serie ein: Bereits am 10. August hatte Ark über fünf Fonds NVIDIA-Anteile aufgestockt, nachdem die Aktie zuvor nachgegeben hatte und das Unternehmen Finanzierungspartnerschaften über mehr als 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur angekündigt hatte.
Mehr Cloudflare-Aktien für einen Fonds, AMD und Palantir reduziert
Anteilsscheine von Cloudflare, das sich selbst als führendes Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Dienste bezeichnet, wurden am Montag ebenfalls zugekauft, allerdings ausschliesslich für das Depot des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF). 5'001 weitere Cloudflare-Aktien fanden dort Einzug. Der Cybersicherheits- und Netzwerkanbieter hatte am 6. August einen Quartalsumsatz von 696,1 Millionen US-Dollar gemeldet, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich, bei einem Non-GAAP-Betriebsergebnis von 96,1 Millionen US-Dollar. Bereits am 10. August hatte Ark Invest Cloudflare-Aktien für den ARKK und ARKF gekauft, nachdem Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft mit SpaceX aufgekommen waren.
Daneben gab es am Montag jedoch auch Verkäufe. So trennte sich Ark Invest bei vier Fonds von AMD-Aktien. So wurde der Anteil des Halbleiterkonzerns in den Portfolios des ARKF, ARKQ, ARKW und ARKX um insgesamt 25'917 Aktien reduziert. Daneben wurden auch Anteilsschein von Palantir, einem Anbieter von Datenanalyse- und KI-Software für Behörden und Unternehmen, reduziert: 22'023 Palantir-Aktien flogen aus dem ARKF-Depot. Die Position bei Palantir baut Cathie Wood bereits seit dem 1. August sukzessive ab, nachdem die Aktie nach einem gemeldeten Umsatzwachstum von 93 Prozent im zweiten Quartal 2026 am Folgetag deutlich zugelegt hatte.
Nun bleibt spannend, ob Ark Invest die NVIDIA-Position bis zu den Zahlen am 26. August weiter ausbauen wird und ob Cathie Wood auch nach der Bilanzvorlage weiterhin auf den Konzern um Jensen Huang setzt.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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